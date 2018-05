Povestea ta de iubire

Momentele pe care le iubesti cel mai mult se vad altfel daca sunt filmate cu Super Slow-mo de la Samsung. Orice limba ai vorbi, Galaxy S9 te ajuta sa transmiti emotia povestii tale de iubire. Impartaseste-o cu cei din jur, cum au facut Nicolai Curnic si Sonia Orta Rosa. El e moldovean, ea e spaniola, s-au cunoscut in China, s-au casatorit in Barcelona si pentru ei „acasa” e lumea intreaga. La Romanii au talent au transpus in dansul lor povestea cuplurilor care isi traiesc dragostea pe internet si le-a iesit mai bine decat ne-am fi asteptat. Da share povestii tale de iubire!



Vezi episoade in intregime pe