Iesi din tipar!

E ok sa fii la locul tau. Dar e mai cool sa detii puterea care te scoate din tipar. Daca nu vrei sa fii doar o fata in multime, fa ceva ce nu a mai facut nimeni si succesul tau va fi garantat! Apoi convinge-i pe cei din jur sa te urmeze. Fii nonconformist cu Super Slow-mo de la Samsung si surprinde momente care nu vor fi uitate niciodata! Emil Rengle a dansat pe tocuri si a captat atentia tuturor. In show-ul preferat al romanilor mai e loc de talente iesite din comun. Te-ai gandit ca ai putea avea si tu momentul tau epic? Te provocam sa incerci! Filmeaza, salveaza si trimite cu Galaxy S9!



Vezi episoade in intregime pe